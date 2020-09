Ciclismo, Mondiali 2020: Nicola Conci e Matteo Fabbro saranno le due riserve azzurre

Il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, ha scelto le due riserve in vista della prova in linea dei Mondiali di Imola che si correrà domenica 27 settembre. Sarà una gara molto dura su un circuito particolarmente impegnativo di 28,8 km da ripetere per ben nove volte.

Davide Cassani ha deciso, quindi, di escludere Nicola Conci e Matteo Fabbro che vestiranno i panni delle riserve. Gli otto italiani in gara saranno: Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Fausto Masnada, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi e Giovanni Visconti.

Il ruolo di capitano, ovviamente, vista anche le asperità previste spetterà a Nibali, anche se nelle ultime uscite il siciliano è sembrato essere un po’ in ritardo di condizione. Ulissi, vincitore del Giro del Lussemburgo e Masnada, grande protagonista della recente Tirreno-Adriatico, potrebbero essere le seconde punte della nazionale azzurra.

Bagioli, con ogni probabilità, avrà un ruolo da outsider, anche perchè le incognite su di lui sono molte, in particolare la tenuta su un percorso così lungo. Da non sottovalutare il ruolo che potrebbe avere Caruso, decimo all’ultima Grand Boucle che potrebbe essere in una condizione fisica ottimale. Bettiol e Brambilla saranno utilissimi nella prima parte di gara mentre a Visconti il compito di entrare in qualche tentativo da lontano.

