Ciclismo, Mondiali 2020: Italia, sarà complicato vincere la prova in linea. Azzurri non favoriti, servirà una sorpresa

L’Italia non sarà una delle nazionali faro nel Mondiale casalingo di ciclismo su strada che si terrà questa domenica a Imola. La selezione azzurra paga gli infortuni di diversi tra i suoi atleti di spicco, fra i quali anche Davide Formolo, l’uomo in assoluto più adatto al tracciato romagnolo tra coloro che il CT Davide Cassani aveva a disposizione. Il Belpaese, dunque, deve sperare in una sorpresa per interrompere un digiuno che dura ormai da dodici anni.

Ad ogni modo, la gli otto che prenderanno parte alla rassegna iridata non sono certamente dei corridori di seconda fascia, anzi. L’Italia non ha l’uomo che può vincere la gara battendo nell’uno contro uno fuoriclasse come Wout Van Aert e Julian Alaphilippe, ma vanta diverse frecce, come il capitano Vincenzo Nibali, Fausto Masnada e Damiano Caruso, che possono animare la corsa con attacchi da lontano.

Loading...

Loading...





Il CT Cassani, inoltre, coltiva la speranza che almeno uno tra Diego Ulissi, di recente dominatore del Giro del Lussemburgo, Andrea Bagioli, giovane che sta incantando nelle prime uscite in maglia Deceuninck Quick-Step, e Alberto Bettiol, campione in carica del Giro delle Fiandre, possa trovarsi nel gruppo di testa durante l’ultimo giro. Tra i selezionati, sono i corridori più esplosivi, qualità fondamentale sulle brevi e ripide erte presenti nel tracciato di Imola.

L’Italia, dato che possiede una selezione lunga e comprendente corridori di tutti i tipi, ma priva dell’uomo che può fare la differenza contro i migliori della altre nazionali, dovrebbe attuare una tattica come quella che portò Alessandro Ballan a conquistare il titolo iridato a Varese. Ovvero, gli azzurri dovranno cercare di portare via un gruppetto prima dell’ultimo giro o quando, nel finale, i favoriti si guardano. Per conquistare la maglia con l’effige dell’arcobaleno sarà necessario tendere un’imboscata ai più forti e non sbagliare nulla.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse