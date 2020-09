Ciclismo, Mondiali 2020: i convocati della Slovenia. Ci sono Pogacar e Roglic

Dopo aver dominato il Tour de France, la Slovenia sogna di conquistare anche il Mondiale di ciclismo di Imola. Una squadra slovena che punterà tutto sulla coppia d’assi Tadej Pogacar-Primoz Roglic, rispettivamente il vincitore della Grand Boucle ed il secondo in classifica generale.

Pogacar e Roglic sono ovviamente tra i favoriti per la vittoria finale e proveranno ad unire le forze per regalare al loro paese un oro storico. Entrambi saranno capitani, supportati da una serie di gregari, che avranno come unico obiettivo quello di proteggere e scortare fino all’ultimo giro i loro leader.

CONVOCATI SLOVENIA MONDIALI CICLISMO 2020

Tadej Pogacar

Primoz Roglic

Janez Brajkovic

Luka Mezgec

Domen Novak

Luka Pibernik

Jan Polanc

Jan Tratnik

Foto: LaPresse