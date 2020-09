Ciclismo, la Circus-Wanty Gobert il prossimo anno approderà nel World Tour

Nella prossima stagione la Circus-Wanty Gobert approderà nel WordlTour. La società di gestione del team belta, la Want You Cycling, ha rilevato la licenza dalla Continuum Sportsdi Jim Ochowicz e Gavin Chilcott, società che gestisce attualmente la CCC. In tal senso è già stata avviata la procedura di registrazione annuale con l’UCI.

Jean-François Bourlart, Direttore generale di Want You Cycling, come riportato da Tuttobiciweb, ha spiegato così le motivazioni di tale scelta: “Con i co-fondatori di Want You Cycling abbiamo costruito il nostro progetto passo dopo passo con l’ambizione di arrivare un giorno al WorldTour. Il momento doveva essere quello giusto, la struttura doveva essere pronta e i nostri partner desiderosi di seguirci. Questo momento è arrivato“.

Il presidente di Continuum Sports, Jim Ochowicz ha spiegato così la decisione di cedere la licenza: “Il 2020 è stato l’anno che nessuno di noi si aspettava, ma siamo motivati ​​a finire la stagione portando in alto i colori della CCC. Guardando al futuro, il 2021 vedrà una nuova direzione per la Continuum Sports e siamo felici di aprire la strada a Circus – Wanty Gobert per passare al WorldTour. Crediamo che Circus – Wanty Gobert, sotto la guida di Jean-François Bourlart, sia la soluzione ideale per portare avanti l’eredità di Continuum Sports e siamo pronti a sostenere i loro sforzi dove necessario“.



