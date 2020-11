Ciclismo, Valerio Piva della Circus-Wanty Gobert: “Non vogliamo vincere il Tour, cerchiamo di trovare il nuovo van Avermaet”

Un’importante novità per il World Tour di ciclismo nel 2021: entra a far parte del massimo circuito internazionale la Circus-Wanty Gobert, compagine belga che nelle ultime stagioni è stata protagonista tra le Professional. Nuovo acquisto per la squadra belga il direttore sportivo Valerio Piva: il 62enne ha subito trovato un nuovo contratto dopo la chiusura della CCC.

Lunga intervista per lui con RTBF. Sugli obiettivi: “Bisogna tenere i piedi per terra: non sogniamo di vincere il Tour. Con delle top 10 saremo felici e rilanceremo le carriere di questi ragazzi”.

Due importanti acquisti come Rein Taramaae e Louis Meintjes: “I corridori citati li conosciamo, erano stati considerati i corridori del futuro. Tutti ne erano convinti, hanno fatto dei bei risultati all’inizio e poi si sono persi. Noi ci crediamo e vogliamo dar loro un’altra chance. Penso abbiano capito che sarà una delle ultime per loro”.

Per il futuro: “So che c’è molto lavoro da fare, ma non mi fa paura. Ho lavorato per sette anni a fianco di Greg Van Avermaet e ora il mio compito è di trovare il nuovo Van Avermaet per la Circus-Wanty Gobert“.

Foto: Lapresse