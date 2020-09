Ciclismo, Italia in testa al Ranking UCI! Migliore Nazione al mondo. Roglic davanti a Pogacar, Ulissi 6°, Nibali 8°

L’Italia si conferma in testa al ranking per Nazioni di ciclismo, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese svetta in cima alla graduatoria definita al termine del Tour de France, gli azzurri hanno difeso il primato con 9914,5 punti e conservano così un discreto margine nei confronti della Slovenia (9286,66). I balcanici hanno scalato addirittura sette posizioni grazie alla doppietta firmata alla Grande Boucle e si sono lasciati alle spalle il solito Belgio (9094).

Sorpresa nel ranking individuale dove in testa alla classifica non troviamo Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France. L’alfiere della UAE Emirates, infatti, è soltanto secondo ed è preceduto dal connazionale Primoz Roglic (secondo in terra transalpina). A completare il podio è il danese Jakob Fuglsang, appena davanti al tedesco Maximilian Schachmann e all’olandese Mathieu Van der Poel.

Il nostro Diego Ulissi è eccellente sesto: l’uomo della UAE Emirates ha rimontato ben dieci posizioni grazie al trionfo al Giro del Lussemburgo ed è in formissima in vista dei Mondiali. Vincenzo Nibali è buon ottavo e si lancia verso la rassegna iridata, dove sarà il capitano dell’Italia. Giacomo Nizzolo è 21mo grazie al sigillo agli Europei e fa dunque meglio di Elia Viviani, Matteo Trentin, Davide Formolo, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone (tutti in top 50). Damiano Caruso, grazie al decimo posto al Tour de France, ha recuperato 53 posizioni e ora è 107°. Di seguito i ranking UCI aggiornati al 22 settembre.

RANKING PER NAZIONI UCI (TOP 10):

1. Italia 9914,5

2. Slovenia 9386,66

3. Belgio 9094

4. Francia 7983,83

5. Paesi Bassi 7740,5

6. Colombia 7475,49

7. Germania 6884,43

8. Australia 6836

9. Danimarca 6575,5

10. Spagna 6540,4

RANKING INDIVIDUALE UCI (TOP 10):

1. Primoz Roglic (Slovenia) 4195

2. Tadej Pogacar (Slovenia) 3647,33

3. Jakob Fuglsang (Danimarca) 2761,5

4. Maximilian Schachmann (Germania) 1995

5. Mathieu Van der Poel (Paesi Bassi) 1990

6. Diego Ulissi (Italia) 1767

7. Alexander Kristoff (Norvegia) 1713

8. Vincenzo Nibali (Italia) 1687

9. Pascal Ackermann (Germania) 1680

10. Miguel Angel Lopez (Colombia) 1675,5

RANKING ITALIANI UCI (TOP 200)

6. Diego Ulissi 1767

8. Vincenzo Nibali 1687

21. Giacomo Nizzolo 1443

32. Elia Viviani 1162

34. Matteo Trentin 1115

40. Davide Formolo 954,5

44. Alberto Bettiol 904

47. Giulio Ciccone 882

67. Filippo Ganna 618

71. Andrea Pasqualon 590

84. Sonny Colbrelli 532

87. Diego Rosa 509

92. Davide Ballerini 499

94. Andrea Vendrame 497

95. Fausto Masnada 495

107. Damiano Caruso 459

129. Alessandro De Marchi 356

134. Gianni Moscon 343

151. Valerio Conti 308

152. Matteo Moschetti 306

157. Jacopo Mosca 297

159. Andrea Bagioli 292,33

167. Davide Villella 276

173. Samuele Battistella 271

180. Lorenzo Rota 266

Foto: Federciclismo