Ciclismo, Giro di Toscana 2020: tracciato mosso e nervoso intorno a Pontedera. Test in vista del Mondiale per Nibali

Domani, mercoledì 16 settembre, andrà in scena la quinta edizione del Giro di Toscana – Memorial Alfredo Martini. Saranno 182,9 i chilometri che i corridori dovranno affrontare per la gara dell’UC Pecciolese, con partenza e arrivo a Pontedera. Percorso inedito per questo 2020, che non presenta la classica scalata al Monteserra. Il tracciato sarà comunque nervoso, ma questo cambiamento attuato potrebbe favorire anche le ruote veloci del gruppo. L’uomo più atteso però, è senza ombra di dubbio Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), che sfrutterà a pieno questi ultimi giorni prima del Mondiale di Imola testandosi sulle insidiose strade appenniniche.

La prima parte della tappa è caratterizzata da un tratto in linea di 104 chilometri attraverso le località di Ponsacco, la risalita verso Chianni, e il ritorno in pianura a La Sterza. Le difficoltà altimetriche saranno rappresentate dallo strappo di Lajatico, e successivamente, dopo Capannoli, dalla risalita verso Palaia. Ci sarà selezione, ma i velocisti più resistenti non resteranno a guardare. La città di Peccioli porterà il gruppo verso il traguardo di Pontedera. Da qui si entrerà nel circuito finale di 80 chilometri, contraddistinto nuovamente dall’ascesa di Palaia, e dal tratto in pianura intorno a Peccioli, dove il gruppo potrà alzare in previsione di una possibile volata finale. Non è da escludere qualche attacco da lontano.

ORARI, TV, STREAMING

Il Giro di Toscana 2020 inizierà alle ore 10.30 e terminerà alle ore 15.00. La corsa verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.00, e su Eurosport alle ore 13.45. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 10.30, per non perdervi neanche un secondo di questo appuntamento sulle terre toscane.

Foto: Lapresse