Cecchinato-Krajinovic oggi, Internazionali d’Italia: orario, programma, tv, streaming

Marco Cecchinato si ripropone oggi nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 di tennis. Il siciliano, vittorioso ieri contro il britannico Kyle Edmund, sta cercando di ritrovarsi dopo stagioni buie.

Il 2018 fu per lui l’anno della semifinale al Roland Garros e il desiderio è quello di giocare ai massimi livelli. Sulla sua strada ci sarà il serbo Filip Krajinovic (n.29 del mondo), tennista molto solido che rispetto alla stagione passata ha fatto dei grandi miglioramenti al servizio. Pertanto non si prospetta un incontro facile per l’azzurro, che scenderà in campo sul Pietrangeli nel quarto incontro in programma. Tra i due vi è un unico precedente, risalente agli Australian Open 2019 a Melbourne dove fu il balcanico a imporsi in rimonta al quinto set con il punteggio di 4-6 0-6 6-1 7-6 (4) 6-4.

PROGRAMMA CECCHINATO-KRAJINOVIC

Mercoledì 16 settembre

4° match (dalle ore 11.00)

R32 (Q) Marco Cecchinato VS Filip Krajinovic – Campo Pietrangeli

Foto: LaPresse