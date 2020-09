Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2020: tutto pronto per l’unico evento internazionale della stagione

Dopo la cancellazione degli Europei junior, under 23 e senior, l’unico appuntamento internazionale stagionale per la canoa velocità è quello rappresentato dalla tappa di Coppa del Mondo di Szeged, in Ungheria, che andrà in scena da domani a domenica: saranno 17 gli azzurri al via delle gare, mentre non ci saranno italiani nella paracanoa, nelle gare in programma domani e sabato. Saranno della partita invece gli azzurri con il pass olimpico (non nominale): Manfredi Rizza nel K1 200 maschile e Samuele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000 maschile. Le restrizioni sui viaggi internazionali a causa dell’emergenza sanitaria hanno però impedito a molti atleti di essere presenti in Ungheria.

Nel C1 200 femminile la classe 2002 statunitense Nevin Harrison dovrà guardarsi dalla russa Olesia Romasenko e dalla cilena Maria Mailliard, mentre nel K1 1000 maschile il magiaro Balint Kopasz sfiderà il lusitano Fernando Pimenta ed il transalpino Etienne Hubert. Nel K1 200 maschile avversari di Manfredi Rizza saranno il transalpino Maxime Beaumont, lo svedese Petter Menning ed il lituano Arturas Seja, mentre nel K2 1000 maschile scenderanno in acqua con Samuele Burgo e Luca Beccaro anche gli iberici Francisco Cubelos ed Inigo Pena ed i transalpini Cyrille Carre ed Etienne Hubert.

GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA PER LA COPPA DEL MONDO 2020

Per quanto concerne le specialità olimpiche, oltre agli azzurri appena citati, nel K1 200 maschile sarà in gara anche Andrea Domenico Di Liberto, mentre nel K1 200 femminile scenderanno in acqua entrambe le azzurre convocate, ovvero Francesca Genzo e Cristina Petracca, mentre nel K1 1000 maschile ci saranno sia Giulio Dressino che Samuele Burgo. Carlo Tacchini in gara nel C1 1000 maschile, mentre nel C2 1000 maschile presenti Nicolae e Sergiu Craciun. Due formazioni per il K4 500 maschile, una composta da Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Andrea Domenico Di Liberto e Mauro Crenna, e l’altra da Giulio Bernocchi, Andrea Schera, Giacomo Cinti e Luca Boscolo Meneguolo.

Per quanto riguarda le specialità non olimpiche, nel K2 500 maschile in acqua le coppie formate da Andrea Schera e Mauro Crenna e da Giulio Bernocchi e Luca Boscolo Meneguolo, mentre nel C2 500 maschile inedita accoppiata composta da Nicolae Craciun e Daniele Santini. Nel K1 500 maschile in gara sia Samuele Burgo che Alessandro Gnecchi, mentre nel K1 500 femminile e nel K1 5000 femminile sia Francesca Genzo che Cristina Petracca. Nel C1 500 maschile e nel C1 5000 maschile al via sia Daniele Santini che Carlo Tacchini, infine nel K1 5000 maschile iscritti sia Giulio Dressino che Giulio Bernocchi.

