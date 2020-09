Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2020: arrivano altri due podi per l’Italia

Va in archivio la sessione mattutina dell’ultima giornata dell’unica tappa rimasta in calendario della Coppa del Mondo 2020 di canoa velocità, in programma a Szeged, in Ungheria, unica manifestazione internazionale della stagione ancora in essere dopo la cancellazione degli Europei. Ancora buoni i risultati ottenuti dagli azzurri. Arrivano stamane per i colori azzurri un successo e due podi complessivi, per un totale di sei, equamente distribuiti tra specialità olimpiche e non.

Per quanto concerne le specialità olimpiche, nel K1 500 femminile in Finale B Francesca Genzo è settima (16° posto complessivo) in 1’59″72 e precede Cristina Petracca, ottava (17° posto assoluto) in 1’59″95. Nel K4 500 maschile sesto posto per Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Andrea Domenico Di Liberto e Mauro Crenna in 1’23″29, mentre sono noni Giulio Bernocchi, Andrea Schera, Giacomo Cinti e Luca Boscolo Meneguolo in 1’25″84. Nel C2 1000 maschile Nicolae e Sergiu Craciun terminano quarti in 3’42″02, mentre gli azzurri con il pass olimpico (non nominale) nel K2 1000 maschile, ovvero Samuele Burgo e Luca Beccaro, centrano il secondo posto nella Finale A chiudendo in 3’21″41. Per quanto riguarda le specialità non olimpiche, nel C1 500 maschile arriva il successo di Carlo Tacchini, che vince la Finale A in 1’50″70, mentre Daniele Santini termina quarto a 2″00.

Loading...

Loading...

I PODI DELL’ITALIA

K2 1000 MASCHILE

1 Cyrille CARRE Etienne HUBERT FRA 3:20.29

2 Samuele BURGO Luca BECCARO ITA 3:21.41 +1.12

3 Francisco CUBELOS Inigo PENA ESP 3:21.80 +1.51

C1 500 MASCHILE

1 Carlo TACCHINI ITA 1:50.70

2 Angel KODINOV BUL 1:51.43 +0.73

3 Filip DVORAK CZE 1:51.93 +1.23

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato Stampa Federcanoa