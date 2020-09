Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2020: quattro podi per l’Italia nelle prime finali

E’ proseguita stamane l’unica tappa rimasta in calendario della Coppa del Mondo 2020, in programma a Szeged, in Ungheria, fino a domani, unica manifestazione internazionale della stagione ancora in essere dopo la cancellazione degli Europei. Arrivano per i colori azzurri due successi e quattro podi complessivi, equamente distribuiti tra specialità olimpiche e non.

Per quanto concerne le specialità olimpiche, nel K1 200 maschile manca l’accesso alla Finale A l’azzurro con il pass olimpico (non nominale), Manfredi Rizza, il quale ottiene il terzo posto in Finale B per il dodicesimo posto assoluto con il crono di 36″00, ma a centrare il successo è Andrea Domenico Di Liberto, che vince la Finale A in 34″80. Arriva poi il podio nel C1 1000 maschile di Carlo Tacchini, che chiude al secondo posto la Finale A in 3’51″74, battuto soltanto dal moldavo Serghei Tarnovschi per appena 0″40. Nelle specialità non olimpiche, invece, si registrano il successo di Nicolae Craciun e Daniele Santini nel C2 500 maschile ed il terzo posto di Giulio Bernocchi e Luca Boscolo Meneguolo nel K2 500 maschile, prova in cui sono eliminati in semifinale Andrea Schera e Mauro Crenna.

Gli altri piazzamenti degli azzurri nelle specialità olimpiche: nel K1 200 femminile ottimo quarto posto di Francesca Genzo, che vince la sfida interna con Cristina Petracca, la quale giunge quinta in Finale B (14° posto assoluto), mentre nel K1 1000 maschile Samuele Burgo vince la Finale B (10° posto assoluto), mentre nella stessa gara è quarto Giulio Dressino, 13° complessivo. Nelle specialità non olimpiche, invece, va sottolineato il quarto posto di Alessandro Gnecchi nel K1 500 maschile, gara in cui Giacomo Cinti è secondo in Finale B (11° assoluto).

I PODI DELL’ITALIA

K1 200 MASCHILE

1 Andrea Domenico DI LIBERTO ITA 34.80

2 Kolos CSIZMADIA HUN 34.98 +0.18

3 Marko DRAGOSAVLJEVIC SRB 35.11 +0.31

C1 1000 MASCHILE

1 Serghei TARNOVSCHI MDA 3:51.33

2 Carlo TACCHINI ITA 3:51.74 +0.40

3 Adrien BART FRA 3:51.90 +0.57

C2 500 MASCHILE

1 Nicolae CRACIUN Daniele SANTINI ITA 1:38.90

2 Catalin CHIRILA Victor MIHALACHI ROU 1:40.72 +1.82

3 Dmytro IANCHUK Taras MISHCHUK UKR 1:40.79 +1.88

K2 500 MASCHILE

1 Albert MARTI Roi RODRIGUEZ ESP 1:29.60

2 Pelayo ROZA Pedro VAZQUEZ LLENIN ESP 1:29.77 +0.17

3 Giulio BERNOCCHI Luca BOSCOLO MENEGUOLO ITA 1:29.84 +0.24

