Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2020: i convocati dell’Italia. Azzurri in gara in sette specialità olimpiche

A Milano pochi giorni fa sono stati assegnati i titoli italiani di canoa velocità, ma la gara era valida anche come selezione per l’unica tappa rimasta in calendario della Coppa del Mondo 2020, in programma a Szeged, in Ungheria dal 25 al 27 settembre, unica manifestazione internazionale della stagione ancora in essere dopo la cancellazione degli Europei. In Ungheria saranno 17 gli azzurri al via delle gare, mentre non ci saranno italiani nella paracanoa, nelle gare in programma il 25 e 26 settembre. Saranno della partita invece gli azzurri con il pass olimpico (non nominale): Manfredi Rizza nel K1 200 maschile e Samuele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000 maschile.

Per quanto concerne le specialità olimpiche, oltre agli azzurri appena citati, nel K1 200 maschile sarà in gara anche Andrea Domenico Di Liberto, mentre nel K1 200 femminile scenderanno in acqua entrambe le azzurre convocate, ovvero Francesca Genzo e Cristina Petracca, mentre nel K1 1000 maschile ci saranno sia Giulio Dressino che Samuele Burgo. Carlo Tacchini in gara nel C1 1000 maschile, mentre nel C2 1000 maschile presenti Nicolae e Sergiu Craciun. Due formazioni per il K4 500 maschile, una composta da Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Andrea Domenico Di Liberto e Mauro Crenna, e l’altra da Giulio Bernocchi, Andrea Schera, Giacomo Cinti e Luca Boscolo Meneguolo.

Per quanto riguarda le specialità non olimpiche, nel K2 500 maschile in acqua le coppie formate da Andrea Schera e Mauro Crenna e da Giulio Bernocchi e Luca Boscolo Meneguolo, mentre nel C2 500 maschile inedita accoppiata composta da Nicolae Craciun e Daniele Santini. Nel K1 500 maschile in gara sia Samuele Burgo che Alessandro Gnecchi, mentre nel K1 500 femminile e nel K1 5000 femminile sia Francesca Genzo che Cristina Petracca. Nel C1 500 maschile e nel C1 5000 maschile al via sia Daniele Santini che Carlo Tacchini, infine nel K1 5000 maschile iscritti sia Giulio Dressino che Giulio Bernocchi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA COPPA DEL MONDO 2020

KAYAK SENIOR MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI

GR.SP. FIAMME GIALLE: Luca BECCARO, Giulio DRESSINO, Samuele BURGO, Mauro CRENNA, Andrea SCHERA

CUS MILANO: Giulio BERNOCCHI

S.C. TRINACRIA: Andrea D. DI LIBERTO

AERONAUTICA MILITARE: Manfredi RIZZA

CANOTTIERI PADOVA: Luca MENEGUOLO BOSCOLO

CANOA CLUB COMACCHIO: Giacomo CINTI

KAYAK SENIOR FEMMINILE

G. S. MARINA MILITARE: Cristina PETRACCA

G.S. FIAMME AZZURRE: Francesca GENZO

CANADESE SENIOR MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Daniele SANTINI, Carlo TACCHINI, Sergiu CRACIUN, Nicolae CRACIUN

Foto: Comunicato stampa Federcanoa