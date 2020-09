Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2020: Carlo Tacchini in finale anche nel C1 500

Va in archivio la seconda giornata dell’unica tappa rimasta in calendario della Coppa del Mondo 2020 di canoa velocità, in programma a Szeged, in Ungheria, fino a domani, unica manifestazione internazionale della stagione ancora in essere dopo la cancellazione degli Europei. Ancora buoni i risultati ottenuti dagli azzurri.

Per quanto concerne le specialità olimpiche, nel K1 500 femminile vanno in Finale B sia Cristina Petracca, quarta nella seconda semifinale in 1’54″78, sia Francesca Genzo, quinta sempre nella seconda semifinale in 1’56″27. Nel K4 500 maschile vanno direttamente in Finale A sia Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Andrea Domenico Di Liberto e Mauro Crenna, secondi nella prima serie in 1’22″48, sia Giulio Bernocchi, Andrea Schera, Giacomo Cinti e Luca Boscolo Meneguolo, terzi nella seconda batteria in 1’22″79.

Loading...

Loading...

Per quanto riguarda le specialità non olimpiche, nel C1 500 maschile va direttamente in Finale A Carlo Tacchini, che vince la seconda serie in 1’48″35 (miglior crono assoluto), mentre dovrà affrontare le semifinali domattina Daniele Santini, secondo nella prima batteria in 1’51″03.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato Stampa Federcanoa