Canoa velocità, Campionati Italiani 2020: nei 5000 metri titoli per Carlo Tacchini e Susanna Cicali

La canoa velocità italiana è ripartita oggi, domenica 13 settembre, con la quarta ed ultima giornata dei Campionati Italiani, che si sono conclusi a Milano, all’Idroscalo Club, dove nelle gare odierne si sono viste le assegnazioni dei titoli nazionali inerenti la distanza dei 5000 metri.

Nel K4 maschile successo di Eros Argentiero, Claudio Checcucci, Ruggero Alessandro Di Maria e Leon George Galeotti in 16.22.1, davanti a Luca Ghelardini, Andrea Bruno, Simone Giorgi ed Enrico Romiti, secondi in 16.26.8, ed a Filippo Montaguti, Riccardo Mattiello, Alberto Zago e Leonardo Musso, terzi in 16.47.9. Nel K2 maschile vincono Giulio Dressino e Mauro Crenna in 17.19.4, precedendo Andrea Dal Bianco e Alessandro Gnecchi, secondi in 17.11.5, ed Enrico Carrer e Michele Giachetto, terzi in 18.06.2. Nel C4 maschile Nicolae Craciun, Dawid Szela, Fabrizio Mattia e Sergiu Craciun, vincono in 20.09.1, precedendo Danis Deleu, Nicola Caldon e Jacopo e Massimiliano Giusti, secondi in 21.34.8.

Nel K1 maschile affermazione di Filippo Vincenzi in 19.09.5, davanti ad Alessandro Bonacina, secondo in 19.10.4, e Matteo Torneo, terzo in 19.36.6. Nel C2 maschile titolo per Luca Incollingo e Daniele Santini in 22.04.8, davanti ad Abdoulaye Gueye ed Alexandru-Cosmi Galetotti, secondi in 25.00.8. Nel C1 maschile affermazione di Carlo Tacchini in 20.31.1, davanti a Mykola Vykhodtsev, secondo in 21.15.0, e Danilo Auricchio, terzo in 22.03.5.

Nel C1 femminile affermazione di Teresa Corsini in 34.36.9, davanti a Michela Dessi, seconda in 36.57.7, e ad Ilenia Zanutto, terza in 38.15.5. Nel K4 femminile successo di Sofia Campana, Stefania Cicali, Francesco Genzo e Norma Murabito in 18.23.3, precedendo Federica Cavessago, Irene Marengo, Sara Daldoss e Federica Menegatti, seconde in 18.47.6, e Desirèe Fanin, Nicole Corso, Noemi Baldo e Tamara Del Ponte, terze in 21.37.2. Nel K2 femminile vincono Cristina Petracca ed Agata Fantini in 19.58.7, precedendo Agnese Baroni e Beatrice Scartezzini, seconde in 19.59.8, ed Ilaria Garavelli e Noemi Locz, terze in 20.52.9. Nel K1 femminile titolo per Susanna Cicali in 20.45.3, davanti ad Irene Burgo, seconda in 22.24.3, ed a Francesca Capodimonte, terza in 22.48.3.

Foto: comunicato stampa Federcanoa