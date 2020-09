Canoa slalom, Europei 2020: eliminati in semifinale tutti gli azzurri in gara

Gli Europei senior 2020 di canoa slalom sono proseguiti a Praga, in Repubblica Ceca, dove stamani sono andate in scena le semifinali del kayak femminile e della canadese maschile. Erano quattro gli azzurri impegnati, che però sono stati tutti eliminati. Nel pomeriggio le finali e poi le prove a squadre.

Nel kayak femminile eliminata in semifinale Stefanie Horn, 12ma in 123.17, condannata da ben tre tocchi di palina, per un totale di 6 penalità, che le precludono l’accesso all’atto conclusivo, riservato alle migliori dieci. L’azzurra si ferma invece a sette decimi dal passaggio in finale.

Loading...

Loading...

Nella canadese maschile vengono eliminati Paolo Ceccon, 13° in 118.38 (4 penalità), Raffaello Ivaldi, 17° in 137.28 (4 penalità), e Flavio Micozzi, 19° in 171.09 (52 penalità): per tutti, al di là delle penalità, tempi di percorrenza troppo elevati. Nel pomeriggio gli azzurri della canadese punteranno tutto sulla prova a squadre.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo