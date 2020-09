Golf: Matteo Manassero torna a vincere un torneo internazionale aggiudicandosi il Toscana Alps Open

Torna alla vittoria in un torneo internazionale Matteo Manassero. Quel successo che gli mancava da sette anni arriva in Toscana, dove fa suo il Toscana Alps Open, che fa parte dell’Alps Tour, circuito dal quale l’anno scorso sono stati promossi sul Challenge Tour Edoardo Lipparelli, Enrico Di Nitto e Federico Maccario.

Per Manassero, entrato nel field proprio sul filo di lana, la vittoria al Pelagone Hotel & Golf Resort arriva con uno score di 194 (su tre giri), 19 colpi sotto il par, davanti agli spagnoli Angel Hidalgo Portillo (-18) e Manuel Elvira (-17). A decidere il torneo un birdie del veneto all’ultima buca.

Queste le sue parole a fine torneo: “Il lavoro paga. Non voglio dire ‘sono tornato’. Ma quello che posso sottolineare è che, in tutto questo tempo, non ho mai smesso di lottare. Questo successo è il frutto di un lavoro anche mentale, a 360°“.

Manassero, che al momento è privo dei requisiti per giocare costantemente sull’European Tour, sta cercando di ripartire dopo una crisi praticamente infinita, che lo ha portato ben lontano dalle posizioni che contano dell’OWGR e da quelle luci della ribalta cui aveva abituato tutti nei suoi primi anni di carriera.

Foto: LaPresse