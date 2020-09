Calendario Serie A calcio oggi: orari, programma, tv, streaming Sky e DAZN 19 settembre

Finalmente si parte. La Serie A di calcio 2020/2021 presenta oggi, 19 settembre, la parte inaugurale della sua prima giornata, con due match in programma: quello tra Fiorentina e Torino, alle 18, e quello fra Hellas Verona e Roma, alle ore 20.45

Il match fra i viola e i granata sarà visibile su Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su SkyGo e NowTv, mentre il confronto fra gialloblu e giallorossi sarà un’esclusiva di DAZN e sarà visibile sul canale 209 (DAZN1) del boquet Sky e in streaming sulla app della piattaforma OTT.

Andiamo di seguito a scoprire il calendario con tutte le indicazioni relative a tv e streaming.

Serie A calcio oggi: orari, programma, tv, streaming Sky e DAZN 19 settembre

1A GIORNATA ANDATA

19/09/2020 Sabato 18.00 Fiorentina-Torino Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

19/09/2020 Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN1 e in streaming sull’app DAZN

Foto: LaPresse