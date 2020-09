Calcio, Supercoppa Europea 2020: Bayern Monaco, vittoria ai supplementari sul Siviglia

Va al Bayern Monaco la Supercoppa Europea, edizione 2020, con 16.000 spettatori sulle tribune della Puskas Arena di Budapest. La formazione tedesca ha sconfitto, dopo i tempi supplementari, il Siviglia per 2-1. Si tratta del secondo successo per il Bayern, dopo quello ottenuto nel 2013, che poi è anche il secondo per una squadra tedesca in generale.

La partita non prende subito la direzione bavarese, poiché al 13′ Alaba stende Rakitic mentre questi controlla di petto; per l’arbitro Taylor non ci sono dubbi, sul dischetto ci va Ocampos e trasforma. Dopo qualche errore di troppo, arriva il pari del Bayern firmato da Goretzka, servito di testa all’indietro da un Lewandowski già protagonista per insaccare alle spalle di Bonou.

Lo stesso Lewandowski porterebbe in vantaggio il Bayern, se non fosse che lo stesso si trova in posizione irregolare, cosa provata dal VAR. I tedeschi si vedono annullare una seconda rete, quella di Sané, perché prima che insaccasse Lewandowski aveva commesso fallo. All’87 miracolo di Neuer su El-Nesyri, poi supplementari. Proprio nel finale del primo arriva il gol di Javi Martinez, che approfitta di una respinta su tiro dalla lunga da parte di Bounou. Il Siviglia prova a recuperare, ma non ci riesce.

Foto: LaPresse