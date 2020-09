Calcio, stadi chiusi ancora in Premier League per l’emergenza sanitaria

Non ci si possono permettere sottovalutazioni. Il Governo britannico adotta la linea della prudenza e quindi niente pubblico in Premier League. Questo è quanto emerge in merito alla decisione di accogliere i tifosi (1000) negli impianti riservati agli incontri calcistici della massima serie inglese.

Il rialzo dei contagi, stabilmente sopra le 4.000 unità giornaliere nell’ultima settimana, ha costretto la autorità a rinviare a data da destinarsi questa possibilità. Il livello di allerta Covid-19 è alto (4), in crescita esponenziale. Nei fatti vi è stato un inasprimento delle misure, tra cui vi rientra anche il rinvio della riapertura degli stadi. “Stavamo valutando un programma per riaprire gli stadio, ma non è questo il momento. Quello che vogliamo è garantire la massima sicurezza possibile ai tifosi, una volta che sarà possibile farli tornare negli stadi”, le parole di Michael Gove, ministro dell’Ufficio governativo britannico.

Foto: LaPresse