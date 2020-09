Calcio, Serie A 2020-2021: tris di vittorie esterne nei recuperi della prima giornata

Nei tre recuperi della prima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio si registrano Inter ed Atalanta passano rispettivamente a Benevento e Roma (contro la Lazio) e vanno in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre lo Spezia passa ad Udine e conquista i primi punti della sua storia nel massimo campionato.

L’Inter batte in trasferta per 2-5 il Benevento. I nerazzurri sbloccano la sfida nel primo minuto con la rete di Lukaku, poi raddoppiano con Gagliardini a metà primo tempo. Tris di Lukaku prima della mezz’ora, poco dopo Caprari accorcia per i campani, ma Hakimi a ruota sigla l’1-4. Nella ripresa Lautaro Martinez firma l’1-5, a seguire Caprari sigla la doppietta.

L‘Atalanta vince in trasferta per 1-4 contro la Lazio. I nerazzurri sbloccano la sfida nel primo tempo al 10′ con la rete di Gosens, poi raddoppiano con Hateboer alla mezz’ora. Tris di Gomez prima dell’intervallo. Nella ripresa Caicedo firma l’1-3, a seguire Gomez sigla la doppietta.

Lo Spezia passa infine in casa dell’Udinese per 0-2. I liguri riscattano la sconfitta dell’esordio e lasciano i friulani sul fondo della classifica fermi ancora al palo. Vantaggio spezzino alla mezz’ora del primo tempo con Galabinov, poi nella ripresa ospiti in 10 per l’espulsione di Terzi, ma in pieno recupero ancora Galabinov firma la doppietta.

