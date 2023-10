Quando si gioca Lazio-Atalanta? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Il campionato di Serie A è pronto ad un’altra sosta. Dal prossimo lunedì si lascerà di nuovo spazio alle qualificazioni per gli Europei in Germania nel 2024, ma prima ci sarà l‘ottavo turno del nostro campionato, con Lazio-Atalanta come una delle portate più interessanti.

Classifiche differenti per entrambe le compagini. I bergamaschi hanno iniziato bene la loro stagione con 13 punti nelle prime sette partite; ad aver ridato slancio alla squadra di Gasperini sono i successi in fila su Cagliari e Verona ed il pari a reti bianche con la Juventus. Molta più fatica invece per i biancocelesti, già quattro sconfitte in stagione ed il Milan che ha riportato dubbi nello scacchiere di Maurizio Sarri, i soli sette punti sono l’emblema del momento.

Il match tra Lazio ed Atalanta, che inizierà alle 15.00 di domenica 8 ottobre, verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per i possessori all’abbonamento alla piattaforma streaming e a Sky Sport in contemporanea, sarà possibile seguire l’evento su Sky Zona DAZN, canale 214 di Sky.

LAZIO-ATALANTA, SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

8 ottobre

LAZIO-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

