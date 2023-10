Calcio, Salernitana notte fonda bene il Monza. Vola il Frosinone in Serie A, la Lazio vince all’ultimo respiro

In Serie A, prima della sosta per favorire le Nazionali, si sta giocando l’ottavo avvincente turno. E sin qui, le partite di oggi, hanno regalato non poche emozioni. Il Monza si è imposto per 3-0 sulla Salernitana che è ancora a secco di vittorie. Importante successo del Frosinone sul Verona per 2-1 e ottavo posto in classifica agganciato. La Lazio invece, solo nei minuti finali, è riuscita a superare l’Atalanta per 3-2: i bergamaschi da 2-0, erano riusciti a rimontare, salvo poi cadere a causa della zampata di Vecino. Ma ecco di seguito i racconti dei match.

CALCIO, I RACCONTI DELLE PARTITE ODIERNE IN SERIE A

MONZA-SALERNITANA 3-0

Nel lunch match delle 12.30, a partire forte, sono i padroni di casa guidati da Palladino e al 9′ arriva il gol del vantaggio. Pessina, dopo il pallone di Vignato, serve Colpani che lascia sul posto un avversario, la sposta sul destro calcia e buca Ochoa: 1-0. Passano appena nove minuti e ancora il Monza trova il raddoppio e il gol. Gagliardini scippa il pallone a Cabral e riparte veloce: passaggio per Vignato che, davanti al portiere e leggermente defilato, incrocia sotto le gambe dell’estremo difensore messicano. 2-0 e notte fonda per la Salernitana.

I granata vanno negli spogliatoi sotto di due gol e non riescono a fare molto nemmeno nella ripresa. Una clamorosa grande occasione arriva dai piedi di Dia: tiro sporcato da Di Gregorio che arriva sullo stesso attaccante senegalese. La sfera colpisce la traversa e cade sul terreno ma non oltre la linea. C’è tempo anche per il 3-0 di Pessina che, dal dischetto, non fallisce.

FROSINONE-VERONA 2-1

Nella sfida dello Stirpe, la prima parte del match, è tutt’altro che avvincente e le emozioni sono veramente poche almeno sino al 34esimo. Azione personale di Soulé, il più arzillo tra i suoi, e pallone che dopo il suo tiro si stampa sul palo. Al 44esimo Folorunsho prova con un colpo di testa a impensierire Turati ma pallone alto.

Al 46esimo però, arriva il vantaggio frusinate: Cheddira con uno splendido tiro centra il palo, rimpallo che arriva tra i piedi di Reinier che non sbaglia e fa 1-0. Nella ripresa cresce il Verona e prima Ngonge e poi Saponara spaventano Turati. Ma a segnare, al 66esimo, è ancora una volta il Frosinone. Marchizza riesce a servire Soulé che questa volta la butta dentro e fa 2-0. Ci prova in tutti i modi il Verona che al 94esimo riapre il match con Djuric che svetta e fa 2-1: non basta.

LAZIO-ATALANTA 3-2

Nell’incontro dell’Olimpico passa subito avanti la Lazio di Sarri. Luis Alberto da corner, centra un incolpevole De Ketelaere che la butta nella sua porta e fa 1-0 per la Lazio. Dopo pochi minuti, all’11esimo, cross millimetrico di Felipe Anderson che trova sul secondo palo Castellanos che deve solo spingere in rete per il 2-0. Guendouzi al 18esimo colpisce la traversa.

L’Atalanta solo al minuto 33 pareggia. Cross di Ruggeri che imbuca per Ederson. Il brasiliano di testa fa 2-1. Minuto 59′: gol annullato a Pedro per fuorigioco. 63esimo: Koopmeiners, dopo il corner corto di Ruggeri, serve Kolasinac che non può sbagliare e pareggia i conti in rimonta. Ma la Lazio reagisce e all’83esimo sigla il 3-2: il solito Vecino con una zampata nel finale riporta avanti i suoi.

Foto: LaPresse