Calcio, migliorano le condizioni di Aurelio De Laurentiis, positivo al Covid-19

Arrivano buone notizie sulle condizioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il n.1 della società partenopea è in isolamento nella propria abitazione a Roma, dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid-19. Un contagio che aveva creato non poche polemiche, vista la partecipazione di De Laurentiis all’Assemblea di Lega. Il timore era quello di un focolaio.

Ebbene, da fonti vicine al club azzurro, il presidente non è mai andato in ospedale negli ultimi giorni e, anzi, da un paio di giorni sta evidenziando dei miglioramenti, non risentendo di alcun problema alle vie respiratorie. De Laurentiis farà un tampone probabilmente tra domani e mercoledì per verificare se il virus è ancora presente. Pur condizionato da questa situazione, il massimo dirigente del club partenopeo lavora da casa, portando avanti le proprie attività.

Foto: LaPresse