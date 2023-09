Tapiro d’Oro ad Aurelio De Laurentiis: cos’Ã¨ successo e il gesto del Presidente

Una vittoria che ha spazzato un po’ di nubi in casa Napoli. Il 4-1 con l’Udinese ha restituito un po’ di fiducia agli azzurri, sia dal profilo tecnico, con Rudi Garcia che può finalmente respirare dopo alcune partite poco performanti, sia da quello psicologico, con l’allarme Victor Osimhen parzialmente rientrato con le scuse pomeridiane del club nei suoi confronti. ma c’è chi non ha voluto minimamente attendere, come Striscia La Notizia.

Durante la mattinata Valerio Staffelli, il noto giornalista di Striscia la Notizia, si è fatto trovare alla stazione di Roma Termini per provare a consegnare ad Aurelio De Laurentiis il Tapiro d’Oro, il premio goliardico con cui si ironizza su alcune vicende spiacevoli. Il numero uno azzurro ha però preferito tirare dritto, evitando così di ricevere il ‘premio’.

Ovviamente il premio riguardava la vicenda Osimhen, indispettito per i due video su TikTok in cui si è sentito deriso e preso in giro, portando l’attaccante a cancellare quasi tutti i contenuti Instagram che lo ritraevano in maglia Napoli. Ma ieri sera, al Diego Armando Maradona, sono arrivate prima le scuse del nigeriano e poi una partita delle sue, coronata con un gol del 2-0 ed un atteggiamento positivo in mezzo al campo.

Caso Osimhen chiuso? Forse no, quantomeno archiviato: poiché il rinnovo ancora non arriva e, con questi giorni tumultuosi, potrebbe essersi allontanato. E le grandi d’Europa e d’Arabia drizzano le orecchie.

Foto: Lapresse