Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2020: lockdown in Israele e sfida contro l’Italia rinviata

Si temeva che questo esito sarebbe arrivato e così è stato. Il match valido per le qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile tra Italia e Israele, programmato il 17 settembre alle ore 20.45 allo Stadio “Castellani” di Empoli, non andrà in scena. Come rivela il sito della FIGC, questa decisione è stata presa a seguito delle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid-19 adottate dallo Stato di Israele. La sfida, dunque, sarà recuperata in una delle prossime finestre internazionali. Pertanto, le azzurre proseguiranno il raduno e resteranno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare la gara Bosnia Erzegovina-Italia, altra sfida verso la rassegna continentale, in programma martedì 22 alle ore 16 presso lo Stadio ‘Bilino Polje’ di Zenica.

Foto: LaPresse