Beach volley, Lupo e Nicolai da sballo: bronzo agli Europei! Sul podio dopo tre anni e tre ori

Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno conquistato una bellissima medaglia di bronzo agli Europei 2020 di beach volley. Gli azzurri hanno sconfitto i russi Liamin/Myskiv per 2-1 (17-21; 23-21; 15-12) nell’atto conclusivo per il terzo posto e hanno così potuto festeggiare sulla sabbia di Jurmala (Lettonia). I vice campioni olimpici tornano sul podio della rassegna continentale dopo aver vinto la medaglia d’oro in tre occasioni: a Cagliari 2014, a Biel 2016 e proprio a Jurmala nel 2017. Il 29enne e il 32enne si erano dovuti arrendere in mattinata ai fortissimi norvegesi Mol/Sorum in semifinale, ma nel pomeriggio sono riusciti ad avere la meglio in rimonta contro degli avversari particolarmente rognosi. Si tratta di un bel risultato per la coppia italiana, in una stagione tormentata dall’emergenza sanitaria e privata di tantissimi appuntamenti internazionali: il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo, in programma la prossima estate, può incominciare nel miglior modo possibile.

Nel primo set è lotta punto a punto fino al 13-13, poi i russi trovano un break cruciale col mani-out ed il vincente di Myskiv. Gli azzurri non riescono a recuperarlo, poi Liamin trova un bel mani-out e Lupo sbaglia un attacco, prima dell’errore in battuta di Nicolai. Lo stesso Nicolai si riscatta prontamente con l’ace del 3-1 in avvio della seconda frazione e poi si inventa due muri strepitosi per il 12-8. Liamin è scatenato e recupera un break, ma Lupo non molla e con un mani-out trova il 15-12. Dopo l’ace di Lupo (18-16) i russi hanno una reazione e si procurano anche un match-point (19-20), ma un diagonale di Lupo salva la situazione, prima di due magie di Nicolai per il 23-21. Il terzo set è una battaglia senza quartiere fino al 7-7, poi è Nicolai a salire in cattedra con muro e vincente di seconda (9-7) prima di una difesa da urlo e di un diagonale di Lupo (12-9), il quale mette a segno anche il punto che vale il bronzo.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BEACH VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIVB