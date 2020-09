Beach volley, Europeo Under 22 Izmir. Si ferma nei quarti la corsa di Marchetto/Dal Corso: quinti

Niente da fare nei quarti di finale dell’Europeo Under 22 di Izmir per Tobia Marchetto e Gianluca Dal Corso che tornano dalla Turchia con un quinto posto più che soddisfacente. la coppia italiana è uscita a testa alta dal torneo, perdendo in due set contro i forti polacchi Kruk/Miszczuk. nel primo parziale gli azzurri hanno annullato cinque set ball prima di arrendersi ai vantaggi con il punteggio di 24-22, mentre nel secondo set, dopo una buona partenza, la coppia italiana si è fatta raggiungere e rimontare nella parte centrale dai polacchi che poi sono riusciti ad avere la meglio con il punteggio di 21-18.

Domani sono in programma semifinali e finali dei due tornei con Germania e Russia a farla da padroni.

Quarti di finale maschili: Broch/Jordan (SUI)-Pfretzschner/Sowa (GER) 2-0 (21-15, 21-14), Gusev/Shustrov (RUS)-Chukhnenkov/Evert (RUS) 2-0 (21-11, 21-11), Marchetto/Dal Corso (ITA)-Kruk/Miszczuk (POL) 0-2 (22-24, 18-21)), Rinkevics/Stankevics (LAT)-Wüst/Schneider (GER) 0-2 (19-21, 18-21).

Semifinali maschili: Broch/Jordan (SUI)-Gusev/Shustrov (RUS), Kruk/Miszczuk (POL)-Wüst/Schneider (GER)

Quarti di finale femminili: Frolova/Ganenko (RUS)-Müller/Schulz (GER) 2-0 (22-20, 21-17), Rylova/Serdiuk (UKR)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-16, 21-16), Böbner/Betschart (SUI)-Brailko/Namike (LAT) 2-0 (21-19, 21-18), Carro/Álvarez (ESP)-Voronina/Bocharova (RUS) 0-2 (17-21, 13-21).

Semifinali femminili: Frolova/Ganenko (RUS)-Rylova/Serdiuk (UKR), Böbner/Betschart (SUI)-Voronina/Bocharova (RUS)

Foto Cev