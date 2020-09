Beach volley, Europeo Under 18 Izmir. Mattavelli/Tega: E’ SEMIFINALE! Azzurre impeccabili e domani in lotta per il podio

Non sbagliano un colpo le due azzurre che rappresentano l’Italia al Campionato Europeo Under 18 a Izmir in Turchia e domattina andranno a giocare la semifinale: Aurora Mattavelli e Margherita Tega. Dopo le tre vittorie nel girone preliminare, oggi la coppia italiana ha ottenuto due successi di prestigio nelle sfide ad eliminazione diretta degli ottavi e dei quarti ed è volata in semifinale, raggiungendo così lo stesso obiettivo centrato da Del Corso/Viscovich una settimana fa nell’Europeo Under 20.

Negli ottavi di finale le azzurre hanno superato 2-1 le forti russe Ryazhova/Gubina al termine di un match tutt’altro che lineare: primo set nettamente alle russe, 21-13, secondo set con la bella reazione delle azzurre (21-17) brave poi a gestire un convulso finale del tie break, vinto 16-14. Nei quarti di finale la coppia italiana ha affrontato le polacche Kielak/Kruczek. Match a senso unico con Mattavelli e Tega sempre avanti e la vittoria 2-0 (21-16, 21-14) della coppia azzurra che domani in semifinale affronterà alle 8 ora italiana la coppia ucraina Chechelnytska/Romaniuk.

Sedicesimi di finale maschili: Isaksson/Ekstrand (SWE)-Nakov/Vartigov (BUL) 2-0 (21-16, 21-17), Czachorowski/Lejawa (POL)-Fokerots/Abelitis (LAT) 0-2 (15-21, 17-21), Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE)-Nemec/Malik (CZE) 1-2 (17-21, 21-16, 8-15), Viera/Bernal (ESP)-Laus/Voit (EST) 2-0 (21-19, 21-18), Berzins/Teteris (LAT)-Merkulov/Tereshchenko (UKR) 1-2 (15-21, 21-15, 13-15), Kolb/Steinmann (SUI)-Bello /Soczewka (ENG) 2-0 (21-11, 21-13), Lanevski/Miscenko (LTU)-Udvarhelyi/Dóczi (HUN) 2-1 (17-21, 21-19, 15-13), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Ibrahimi/Zejna (KOS) 2-0 (21-12, 21-7)

Ottavi di finalòe maschili: Van Langendonck/De Hert (BEL)-Isaksson/Ekstrand (SWE) 0-2 (15-21, 11-21), Cuzmiciov/Yellin (ISR)-Fokerots/Abelitis (LAT) 0-2 (16-21, 15-21), Zharovin/Markov (RUS)-Nemec/Malik (CZE) 2-0 (21-12, 21-6), Okorn/Marovt (SLO)-Viera/Bernal (ESP) 2-0 (21-16, 21-17), Zajc/Bracko (SLO)-Merkulov/Tereshchenko (UKR) 2-0 (21-16, 21-13), Boiko/Omelchuk (UKR)-Kolb/Steinmann (SUI) 2-0 (21-19, 21-17), Canet/Rotar (FRA)-Lanevski/Miscenko (LTU) 2-0 (21-13, 21-6), Plamadeala/Romanov (MLD)-Panchenko/Chuprinov (RUS) 0-2 (11-21, 16-21),

Quarti di finale maschili: Fokerots/Abelitis (LAT)-Isaksson/Ekstrand (SWE), Okorn/Marovt (SLO)-Zharovin/Markov (RUS) 0-2 (20-22, 19-21), Boiko/Omelchuk (UKR)-Zajc/Bracko (SLO) 2-1 (21-18, 19-21, 15-8), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Canet/Rotar (FRA) 2-1 (17-21, 21-18, 15-6)

Semifinali maschili: 10: Winner Fokerots/Abelitis (LAT)-Isaksson/Ekstrand (SWE)-Zharovin/Markov (RUS), 11: Boiko/Omelchuk (UKR)-Panchenko/Chuprinov (RUS)

Sedicesimi di finale femminili: Gubik/Vecsey (HUN)-Bradatan/Radu (ROU) 2-0 (21-11, 21-6), Gouin/Gaston (FRA)-Alrod Ben Naim/Havia (ISR) 2-0 (21-7, 21-9), Jashari/Avdullahu (KOS)-Dincer/Ozsar (TUR) 2-0 (21-13, 21-15), Selicharova/Fixova (CZE)-Niederhauser/Kernen (SUI) 2-1 (18-21, 21-18, 15-9), Šen/Kadunc (SLO)-Marcinowska/Ciezkowska (POL) 2-0 (21-14, 21-13), Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU)-Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU) 2-0 (22-20, 21-17), Riazhnova/Gubina (RUS)-Lukstina/Grants (LAT) 2-0 (21-18, 21-19), Tomasova/Koblizkova (CZE)-Kielak/Kruczek (POL) 0-2 (11-21, 18-21)

Ottavi di finale femminili: Khmil/Lazarenko (UKR)-Gubik/Vecsey (HUN) 2-1 (21-17, 20-22, 15-8), Gavrilova/Salmanova (RUS)-Gouin/Gaston (FRA) 2-0 (21-18, 21-11), Kressler/Toschini (SUI)-Jashari/Avdullahu (KOS) 2-0 (21-15, 21-11), Binimelis/Fernández da Silva (ESP)-Selicharova/Fixova (CZE) 2-1 (21-17, 17-21, 15-9), Mrkic/Sverko (CRO)-Šen/Kadunc (SLO) 0-2 (14-21, 14-21), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU) 2-0 (21-9, 21-14), Mattavelli/Tega (ITA)-Riazhnova/Gubina (RUS) 2-1 (13-21, 21-17, 16-14), Keefe/Tucker (ENG)-Kielak/Kruczek (POL) 0-2 (12-21, 17-21)

Quarti di finale femminili: Gavrilova/Salmanova (RUS)-Khmil/Lazarenko (UKR) 0-2 (18-21, 19-21), Binimelis/Fernández da Silva (ESP)-Kressler/Toschini (SUI) 0-2 (19-21, 12-21), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Šen/Kadunc (SLO) 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Kielak/Kruczek (POL)-Mattavelli/Tega (ITA) 0-2 (16-21, 14-21)

Semifinali femminili: 9: Khmil/Lazarenko (UKR)-Kressler/Toschini (SUI), 8: Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Mattavelli/Tega (ITA)

Foto Cev