Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Niente campionato continentale per Enrico Rossi, infortunato. Per l’italia Carambula/Windisch

Si fa ancora più in salita l’Europeo di Jurmala per l’Italia del beach che dovrà rinunciare ad una delle due coppie in lotta per la qualificazione. Enrico Rossi, che già aveva saltato il King of the Court per un infortunio muscolare, non è riuscito a recuperare e dovrà restare a riposo ancora per qualche giorno. A dare l’annuncio del forfait del giocatore romagnolo è stato il suo compagno Adrian Carambula nella sua pagina Instagram.

Al posto di Enrico Rossi, sarà il giovane altoatesino Jakob Windisch a disputare il campionato europeo assieme a Carambula. La coppia italiana punterà sicuramente sull’improvvisazione, elemento che non manca di certo a Carambula e sull’entusiasmo ma non potrà puntare sull’amalgama di coppia visto che i due giocatori scenderanno in campo a Jurmala solo con qualche giorno di allenamento alle spalle.

Compito difficilissimo già dal girone preliminare per Carambula e Windisch che giocheranno mercoledì alle 11 la sfida di semifinale del girone contro i vincitori del King of the Court, gli svizzere Breer/Krattiger, mentre nell’altra semifinale del girone saranno di fronte gli esperti spagnoli Herrera/Gavira e gli austriaci Seidl/Waller, tutte coppie solidissime.

Foto Cev