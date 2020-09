Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Nicolai/Lupo: che rimonta! Ai sedicesimi con i vice campioni del mondo Thole/Wickler

Nicolai/Lupo ci sono! Dopo la rimonta subita contro la coppia bielorussa Dziadikou/Piatkuska, la coppia numero uno italiana piazza la rimonta vincente (2-1) contro i tedeschi Dollinger/Winter e accede ai sedicesimi di finale. La coppia italiana, nella finale per il terzo posto del girone, aveva iniziato il match con il piede sbagliato cedendo in volata il primo set con il punteggio di 21-19. Da metà del secondo set il cambio di passo degli azzurri che hanno pareggiato il conto con il punteggio di 21-17 e hanno letteralmente dominato il tie break, vinto 15-7.

Ora, però, la strada si fa tutta in salita per la coppia italiana che, ai sedicesimi di finale, se la dovrà vedere alle 14.20 con i vice campioni del mondo, i tedeschi Thole/Wickler che hanno nelle gambe molti più tornei rispetto agli italiani, di fatto al primo appuntamento internazionale della stagione. Una sfida che potrebbe valere tranquillamente un quarto di finale o una semifinale e che aprirà la strada degli ottavi alla vincente che troverà di fronte i padroni di casa lettoni Plavins/Tocs.

Per Carambula/Windisch, invece, gli avversari dei sedicesimi saranno alle 13.30 i più abbordabili tedeschi Bergmann/Pfretzschner, coppia al debutto internazionale anche vista la giovane età di Lukas Pfretzschner, che vanta un argento all’Europeo Under 20 in coppia con Sowa con cui ha ottenuto l’unico podio fin qui nel World Tour a Phnom Penh a febbraio. Il più esperto Phillip Bergmann, invece, vanta un successo, in coppia con Harms, nel 2018 a Muscat in Oman. In caso di successo gli azzurri troverebbero agli ottavi la coppia norvegese Berntsen/Mol.

Finali primo posto gironi maschili. Herrera/Gavira (ESP)-Windisch/Carambula (ITA) 2-0 (24-22, 21-18), Likholetov/Bykanov (RUS)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (17-21, 34-36), Liamin/Myskiv (RUS)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (21-19, 18-21, 15-13), Heidrich/Gerson (SUI)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 2-0 (21-19, 21-19), Doppler/Horst (AUT)-Plavins/Tocs (LAT) 0-2 (20-22, 16-21), Varenhorst/van de Velde (NED)-Thole/Wickler (GER) 2-1 (21-18, 22-24, 15-12), Kantor/Losiak (POL)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) 2-1 (21-16, 24-26, 17-15), Samoilovs/Smedins (LAT)-Mol/Sørum (NOR) 0-2 (14-21, 12-21)

Finali terzo posto gironi maschili. Rinkevics/Gabdullins (LAT)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (13-21, 14-21), Pristauz/Hörl (AUT)-Ehlers/Pfretzschner (GER) 2-0 (21-14, 21-11). Bergmann/Pfretzschner (GER)-Jirgensons/Aispurs (LAT) 2-0 (25-23, 22-20), Nicolai/Lupo (ITA)-Dollinger/Winter (GER) 2-1 (19-21, 21-17, 15-7), Dumek/Bercik (CZE)-Koekelkoren/van Walle (BEL) 0-2 (18-21, 12-21), Bryl/Miszczuk (POL)-Solovejs/Samoilovs (LAT) 2-1 (16-21, 21-19, 16-14), Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Bedritis/Relins (LAT) 2-1 (21-15, 16-21, 15-12), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Huber/Dressler (AUT) 2-1 (24-22, 14-21, 17-19).

Sedicesimi di finale maschili: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Huber/Dressler (AUT), Windisch/Carambula (ITA)-Bergmann/Pfretzschner (GER), Samoilovs/Smedins (LAT)-Koekelkoren/van Walle (BEL), Dziadkou/Piatrushka (BLR)-Krattiger/Breer (SUI), Thole/Wickler (GER)-Nicolai/Lupo (ITA), Kantor/Losiak (POL)-Pristauz/Hörl (AUT), Doppler/Horst (AUT)-Bryl/Miszczuk (POL), Likholetov/Bykanov (RUS)-Aye/Gauthier-Rat (FRA)

Sedicesimi di finale femminili. Amaranta/Lobato (ESP)-Ittlinger/Laboureur (GER) 0-2 (14-21, 19-21), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-17, 21-10), van Iersel/Ypma (NED)-Birlova/Ukolova (RUS) , Placette/Richard (FRA)-Brzostek/Gromadowska (POL) 0-2 (17-21, 23-25). 11.45: Kubickova/Kvapilova (CZE)-Jupiter/Chamereau (FRA), Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Bocharova/Voronina (RUS), Soria/Carro (ESP)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Dabizha/Rudykh (RUS)-Behrens/Tillmann (GER).

