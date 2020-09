Beach volley, Adriano Bilato: “I buoni risultati? Li stiamo ottenendo e ne abbiamo bisogno”

Ospite dell’ultima puntata di Beach2U è Adriano Bilato. Il vicepresidente FIPAV è intervenuto ai microfoni della trasmissione legata a Sport2U, in collaborazione con OA Sport, per esprimere le sue considerazioni e commentare il panorama attuale. Di fronte agli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento nelle varie categorie, Bilato esprime la sua gioia: “In questo momento storico abbiamo bisogno di buoni risultati, soprattutto in un periodo in cui si ha la possibilità di giocare poco“.

Di seguito, vi proponiamo l’intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA AD ADRIANO BILATO





Foto: Shutterstock