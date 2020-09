Bayern Monaco-Siviglia oggi, Supercoppa Europa: orario, tv, streaming, programma

Oggi giovedì 24 settembre (ore 21.00) va in scena la Supercoppa Europea 2020 di calcio. Bayern Monaco e Siviglia si affronteranno alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria) e si daranno battaglia per la conquista del primo trofeo stagionale. La compagine tedesca ha alzato al cielo la Champions League poco più di un mese fa, gli spagnoli hanno invece conquistato l’Europa League sconfiggendo l’Inter in finale. Si preannuncia un incontro particolarmente avvincente e appassionante, i bavaresi partono leggermente favoriti ma gli avversari hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Si tratta di una partita secca: si decide tutto in 90 minuti, in caso di parità spazio ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Il Bayern Monaco ha vinto soltanto una Supercoppa Europea (nel 2013), il Siviglia ha festeggiato nel 2006 e ha perso complessivamente quattro atti conclusivi (contro i tre dei teutonici). Chi succederà al Liverpool? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Bayern Monaco-Siviglia, match valido per l’assegnazione della Supercoppa Europa 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Canale 5, in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Mediaset Play.

BAYERN MONACO-SIVIGLIA, SUPERCOPPA EUROPEA 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE:

21.00 Bayern Monaco vs Siviglia

BAYERN MONACO-SIVIGLIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 204).

Diretta tv su Canale 5.

Diretta streaming su Sky Go, Now TV e Mediaset Play.



Foto: Lapresse