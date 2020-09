Basket, Serie A 2020-2021: buona la prima in campionato per Milano contro Reggio Emilia, vincono anche Varese e Trieste

Prosegue con altri tre match molto interessanti e significativi il programma della prima giornata della Serie A 2020-2021 di basket maschile, con la grande favorita per il titolo Armani Exchange Milano reduce dal trionfo in Supercoppa che parte nel migliore dei modi anche in campionato espugnando la Unipol Arena di Casalecchio, sede quest’anno delle partite casalinghe della Unahotels Reggio Emilia. I lombardi si sono imposti con il punteggio finale di 87-71 allungando definitivamente nel secondo tempo con un parziale complessivo di 43-31 che ha consentito al coach meneghino Ettore Messina di gestire senza troppi patemi il risultato favorevole fino alla sirena grazie ai 17 punti del top scorer Zach Leday e ai 14 di un ottimo Luigi Datome, autore di una prestazione molto solida e pulita. Dall’altra parte non sono bastati i 17 con 4 rimbalzi e 4 assist di Joshua Bostic, oltre ai 10 rimbalzi catturati da Justin Johnson.

Finale al cardiopalma invece alla Enerxenia Arena di Varese, con i padroni di casa della Openjobmetis che hanno avuto la meglio dopo un tempo supplementare sulla Germani Brescia al termine di un derby lombardo molto intenso ed equilibrato fino in fondo. I varesini, guidati da un fantastico Luis Scola (23 punti, 11 rimbalzi e 29 di valutazione), hanno trionfato all’esordio stagionale in campionato per 94-89 dopo aver gettato alle ortiche un vantaggio di 4 punti negli ultimi 30″ dei regolamentari. Brescia, capace di acciuffare l’overtime con un bel canestro di Crawford (19 punti) nei pressi della sirena, ha poi ceduto definitivamente il passo nei cinque minuti supplementari nonostante la notevole prestazione globale di un T.J. Cline da 16 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

Loading...

Loading...

Buona la prima in Serie A 2020-2021 tra le mura amiche dell’Allianz Dome anche per la Pallacanestro Trieste, dominatrice assoluta di un match davvero senza storia in cui la Vanoli Basket Cremona non è mai riuscita a tenere il ritmo dei padroni di casa. I friulani hanno subito messo le cose in chiaro volando sul +20 a metà partita, per poi chiudere definitivamente i conti nella terza frazione con uno score di 30-16 che ha reso di fatto inutile l’ultimo quarto di gioco per un punteggio finale di 102 a 77. Prova sostanzialmente perfetta da parte di Mike Henry, che ha trascinato i suoi con 24 punti e 5 rimbalzi per una valutazione di 33, mentre per Cremona si salva solo T.J. Williams con 22 punti, 4 assist e addirittura 8 palle recuperate.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo