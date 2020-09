Basket: presentata la Serie A 2020-2021. Ci sarà un nuovo trofeo ad attendere la vincitrice dello scudetto

Presentata oggi la Serie A 2020-2021, che riporta il basket di vertice in scena dopo più di sei mesi, escludendo il prodromo (che ha fornito comunque indicazioni interessanti) della Supercoppa Italiana in format particolare con tutte le squadre partecipanti.

La notizia di maggior rilievo riguarda il title sponsor del massimo campionato: si tratta di UnipolSai, che per tre stagioni a partire da questa si legherà alla nostra pallacanestro più importante. L’accordo si estende anche alla Supercoppa Italiana nelle edizioni future e alla Coppa Italia, in qualità di Presenting Sponsorship.

E a proposito di Coppa Italia, è già cosa nota che non verrà disputata a Pesaro, con il presidente di LBA, Umberto Gandini, che ha annunciato una non meglio specificata città cui il basket deve tanto, con una grande arena.

Svelato anche il nuovo trofeo della manifestazione nazionale, un fatto appunto di totale novità e rottura col passato, in cui non veniva assegnato. Questa l’idea di Gandini: “Appena sono diventato Presidente ho notato l’assenza di un trofeo unico ed esclusivo, in grado di rappresentare un carattere distintivo del nostro campionato e per chi se lo aggiudica e questo è diventato subito un obiettivo da raggiungere“. Il trofeo è stato progettato dal visual designer Paolo Guidobono, cofondatore di FoolBite, e realizzata da GDE Bertoni, a guida Valentina Losa.

Scelta inoltre Infront per la gestione dei diritti marketing, sponsorship e digitali per i prossimi tre anni, mentre come consigliere federale in rappresentanza della Serie A è stato scelto Federico Casarin, che attualmente ricopre il ruolo di presidente della Reyer Venezia.

Credit: Ciamillo