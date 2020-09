Basket: NBA, annunciati i tre migliori quintetti della stagione 2019-2020. Nel primo Antetokounmpo, LeBron James e Luka Doncic

Sono stati nominati i tre migliori quintetti della stagione NBA 2019-2020, proprio mentre si stanno mettendo in moto le due finali di Conference che coinvolgono da una parte Los Angeles Lakers e Denver Nuggets e dall’altra Miami Heat e Boston Celtics. La votazione è effettuata da giornalisti di vario genere attraverso gli Stati Uniti e il Canada.

Il primo quintetto (All-NBA First Team) è composto da Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), LeBron James (Los Angeles Lakers), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Luka Doncic (Dallas Mavericks): due europei su cinque, dunque, sono tra i migliori giocatori della stagione appena conclusa. In particolare, Antetokounmpo e James sono stati votati all’unanimità. Per quest’ultimo, in particolare, si tratta della sedicesima nomination in uno qualsiasi dei tre quintetti, che lo porta a essere leader solitario in questa particolare classifica di presenze davanti a Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar e Tim Duncan, tutti a quota 15. Debutto assoluto invece per Doncic, alla seconda stagione nella lega.

Loading...

Loading...

Il secondo quintetto (All-NBA Second Team) vede al suo interno Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Pascal Siakam (Toronto Raptors). Per quanto riguarda invece il terzo quintetto (All-NBA Third Team), troviamo Jayson Tatum (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Russell Westbrook (Houston Rockets).

Un’altra notizia resa ufficiale quest’oggi è quella legata al draft NBA, che è stato rinviato, e dalla metà di ottobre inizialmente prevista slitta al 18 novembre. Tempo in più per le franchigie, questo, per valutare i prospetti, dettato anche dal fatto che le ultime voci sulla stagione 2020-2021 prospettano un inizio a Natale.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse