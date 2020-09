Basket, Eurolega 2020-2021: Olimpia Milano, sarà la volta buona per i playoff? Il sogno è la Final Four

Questa settimana comincia l’avventura europea dell’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina si presenta ai nastri di partenza della stagione di Eurolega con grandi ambizioni e con la voglia di essere protagonista per traguardi importanti, arrivando a conquistare quei playoff tanto ambiti in passato e magari guardando ancora più avanti a giocarsi anche una Final Four, che è ancora un sogno, ma che potrebbe diventare con il passare dei mesi anche un obiettivo.

E’ innegabile che a Milano si sia guardato molto all’Eurolega e alla voglia di essere competitivi anche fuori dai confini italiani. Il mercato è stato di assoluto valore e sono arrivati giocatori di grande esperienza come Kyle Hines e Gigi Datome, che hanno vinto la coppa con squadre come CSKA Mosca e Fenerbahce. A loro si sono aggiunti il talento e l’estro di Malcolm Delaney, senza dimenticare altri tasselli importantissimi come Shevon Shields, Kevin Punter e Zach LeDay.

Loading...

Loading...

Un roster ampio, iper competitivo e che ha già dimostrato in questo primo mese tutta la sua forza. Una Supercoppa vinta senza perdere una partita, battendo le due principali rivali (prima Venezia e poi la Virtus Bologna) nella corsa allo Scudetto, che resta comunque il primo grande obiettivo della stagione. Una Milano che sa bene che le vittorie in Italia poi possono portare anche quelle in Europa.

Dopo una stagione turbolenta, vissuta tra alti e bassi (quest’ultimi in maggioranza), ma sulla quale pende certamente la sospensione della pandemia, Ettore Messina pare aver trovato finalmente la sua Milano, l’amalgama giusto tra esperienza e gioventù, tra l’anima offensiva e soprattutto quella difensiva, che si sa essere un marchio di fabbrica dell’ex assistant coach dei San Antonio Spurs.

Milano ha davvero tutto per fare bene in Eurolega, ma la stagione non è ancora iniziata ed il cammino è sicuramente lunghissimo. L’Olimpia dovrà essere brava a restare costante nel corso delle 34 giornate di una stagione regolare che logora fisicamente e mentalmente. Negli anni passati troppe volte si è vista una Milano avere momenti strepitosi e poi mesi con solo sconfitte ed è proprio su questo che Messina dovrà cercare di lavorare al massimo, perchè mai come quest’anno c’è la possibilità di riportare l’Olimpia tra le grandi d’Europa.

Credit: Ciamillo