Basket, Champions League 2020-2021: Kevranos e Tsmosi-Minsk si qualificano per la regular season

Si sono giocate oggi due delle quattro partite che completeranno i gironi della Basketball Champions League 2020-2021, il cui format è stato cambiato proprio nella giornata di oggi. I ciprioti del Kevranos e i bielorussi dello Tsmosi-Minsk nelle due gare secche nelle bolle di Nicosia, a Cipro, e Botevgrad, in Bulgaria.

Il Kevranos, vera sorpresa della situazione, dopo aver battuto ieri nel gruppo B i cugini greci dell’Iraklis di Salonicco per 96-94, ha sconfitto gli olandesi del Donar Groningen per 60-57, con Will Moreton che ha sbagliato la tripla per l’overtime. Top scorer il veterano 31enne Brandon Rozzell, guardia da 18 punti con 5/5 da 2, ma 1/10 da 3, in serata.

Per lo Tsmosi-Minsk, invece, dopo il successo sulla formazione locale del Balkan per 73-65, anche la vittoria contro pronostico sul quotato Neptunas Klaipeda (Lituania) per 69-59, con decisivi i 18 punti di Maksim Salash e i 17 di Kris Clyburn.

Il Kevranos va nel girone di Nymburk, Digione e Tofas Bursa, lo Tsmosi-Minsk in quello di AEK Atene, Cholet e Hapoel Holon. Domani le sfide tra Bakken Bears e Mons (si va nel girone di Sassari) e tra Igokea e Sporting CP (girone guidato dall’Hapoel Gerusalemme la destinazione).

Foto: fiba.basketball championsleague.basketball