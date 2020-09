Basket, cambia il format della stagione regolare della Basketball Champions League

La Basketball Champions League, la competizione continentale targata FIBA, nella stagione 2020-2021 cambierà format per quanto concerne la regular season. I sodalizi iscritti alla manifestazione non verranno più suddivisi in quattro gironi da otto squadre, ma in otto gironi da quattro. Da ottobre a gennaio si giocheranno i vari turni e i match si svolgeranno di martedì e mercoledì.





Dietro questa scelta c’è la necessità di tutelare gli atleti dalla minaccia covid-19. Il nuovo format porterà a una riduzione dei viaggi e delle squadre da affrontare, abbastando così il rischio per giocatori e staff al seguito di contrarre il virus. Nell’immagine sottostante trovate la nuova conformazione dei gironi. E’ bene ricordare che i team disputeranno sei match nella regular season e le due migliori di ogni gruppo passeranno il turno.

Foto: Lapresse