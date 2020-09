Basket, Serie A 2020-2021: Venezia fa suo il posticipo contro Brindisi

Si apre con una vittoria il campionato della Reyer Venezia, che si impone in casa sulla Happy Casa Brindisi per 75-67 nel posticipo della prima giornata di Serie A. Un match che si è deciso nel terzo quarto, con i padroni di casa che hanno trovato il break decisivo appena dopo l’intervallo. Per Venezia è un successo che conferma l’ottimo inizio di stagione, culminato con la Final Four di Supercoppa, mentre per Brindisi ancora lavori in corso dopo i tanti cambi estivi.

Ottima prestazione in casa Reyer del solito Mitchell Watt, autore di 18 punti. In doppia cifra per Venezia hanno chiuso anche Daye (15), Tonut (14) e Chappell (10). A Brindisi non sono bastati i 14 punti di Willis e i 12 di Bellis, che hanno comunque mostrato segnali positivi in chiave futura.

Loading...

Loading...

Grande equilibrio nel primo tempo, chiuso da Venezia avanti di cinque punti. Il break decisivo, come detto, è arrivato nel terzo quarto (27-18), che ha portato i padroni di casa avanti nettamente sulla doppia cifra. Brindisi ha provato a rientrare ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio, arrivando fino al 75-67 finale.

Questo il tabellino della partita

UMANA REYER VENEZIA – HAPPY CASA BRINDISI 75-67 (15-15, 18-13, 27-18, 15-21)

Venezia: Watt 18, Daye 14, Tonut 13

Brindisi: Willis 14, Bell 12, Perkins 11

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo