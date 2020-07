Giro d’Italia 2020: quali classiche (e non solo) si svolgeranno in contemporanea con la Corsa Rosa

Il calendario stillato dall’UCI in seguito all’interruzione delle competizioni per via della pandemia, prevede che il Giro d’Italia, purtroppo, si svolga in contemporanea con diverse altre gare di assoluto pregio. Durante la prima settimana della Corsa Rosa, innanzitutto, si terranno due terzi delle classiche delle Ardenne: Liegi-Bastogne-Liegi e Amstel Gold Race. La coabitazione con le due grandi gare in linea vallonate è sicuramente quella che reca maggior danno alla Corsa Rosa. Tra i protagonisti di queste competizioni, infatti, sovente ci sono anche uomini da grandi giri e, in quest’occasione, sono stati costretti a scegliere tra il Grand Tour nostrano e le due classiche. Il Giro è riuscito a strappare alla concorrenza il campione uscente dalla Doyenne Jakob Fuglsang e Remco Evenepoel, ma, a causa di questa contemporaneità, ha dovuto rinunciare a Bardet e anche alle poche chance di avere uno dei grandi della Jumbo-Visma al via (Roglic punta forte alla Liegi e Dumoulin all’Amstel).

Terminate le classiche delle Ardenne, saranno quelle del Nord a sovrapporsi al Giro. Durante la Corsa Rosa si svolgeranno anche Gand-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Giro delle Fiandre, Driedaagse Brugge-De Panne e Parigi-Roubaix. Una coesistenza meno complessa che, tra l’altro, va tutta a svantaggio delle gare in linea dell’Europa Settentrionale, dato che Peter Sagan e anche Michael Matthews hanno deciso di rinunciare alle classiche per presentarsi al via della manifestazione che si snoda lungo lo Stivale.

Infine, a cinque giorni dalla conclusione del Giro, inizierà la Vuelta a España 2020. Una scelta senza un briciolo di senso quella di far svolgere in contemporanea i due grandi giri, la quale rischia di danneggiare entrambi. Tralasciando il ciclismo su strada, oltretutto, salvo un rinvio dell’inizio della stagione, durante i weekend del Giro d’Italia si svolgeranno anche diverse manifestazioni di ciclocross, tra cui l’iconica gara nel Sand Pit di Zonhoven.

