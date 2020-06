Ciclismo, il calendario gare di Philippe Gilbert: rientro alla Strade Bianche, Sanremo nel mirino, Tour e Classiche del Nord

Ripartirà dall’Italia la stagione 2020 dell’ex campione del mondo di Valkenburg 2012 Philippe Gilbert. Già negli scorsi giorni il ‘Principe delle Fiandre’ aveva annunciato a grandi linee quale sarebbe stato il suo programma gare da agosto a novembre, mentre nelle ultime ore ha svelato tutte e dieci le corse a cui prenderà parte. Ricomincerà dalla Strade Bianche del 1° agosto, sino alla Parigi-Roubaix del 25 ottobre, passando anche per il Tour de France, in programma dal 29 agosto al 20 settembre.

Il capitano della Lotto Soudal affronterà dunque la Strade Bianche e la Milano-Torino (5 agosto), in prospettiva del primissimo appuntamento messo in mirino per questa ripresa, ossia la Milano-Sanremo (8 agosto), l’unica Classica Monumento che non è ancora riuscito ad inserire nel palmares. A seguire affronterà il Giro di Vallonia, in programma dal 16 al 19 agosto; quattro giorni di gara in preparazione del Tour de France, dove il belga andrà a caccia della vittoria di tappa.

Da qui in poi Gilbert si focalizzerà sulle Classiche, le corse che più ama. Quindi, il 4 ottobre affronterà la Liegi-Bastogne-Liegi, da lui vinta nel 2011, poi passerà per la Freccia del Brabante (7 ottobre), conquistata nel 2011 e nel 2014, seguita dall’Amstel Gold Race (10 ottobre), dove sarà uno dei grandissimi favoriti dall’alto delle sue quattro vittorie ottenute negli scorsi anni. Le ultime due Classiche saranno quelle del pavé, quindi il Giro delle Fiandre (18 ottobre), messo a segno nel 2017, e la Parigi-Roubaix (25 ottobre), dove si presenterà da vincitore uscente, nonché come l’avversario più temuto.

PROGRAMMA GARE 2020 DI PHILIPPE GILBERT

1/08 Strade Bianche

5/08 Milano-Torino

8/08 Milano-Sanremo

16-19/08 Giro di Vallonia

29/08-20/09 Tour de France

4/10 Liegi-Bastogne-Liegi

7/10 Freccia del Brabante

10/10 Amstel Gold Race

18/10 Giro delle Fiandre

25/10 Parigi-Roubaix

lisa.guadagnini@oasport.it

Foto: Twitter Lotto Soudal