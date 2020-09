24 Ore Le Mans 2020: il team #8 Toyota Gazoo Racing con Buemi, Hartley e Nakajima vince in scioltezza

L’ottantottesima edizione della 24 Ore di Le Mans va, senza troppi patemi, all’equipaggio del team Toyota Gazoo Racing #8 che presentava alla guida lo svizzero Sebastien Buemi, il neozelandese Brendon Hartley e il giapponese Kazuki Nakajima. Trionfo giunto al termine di una prova dominata senza mezzi termini dopo il ko tecnico che ha appiedato nel corso della notte i colleghi di marchio dell’equipaggio #7 con il britannico Mike Conway, il nipponico Kamui Kobayashi e l’argentino Josè Maria Lopez che, ad ogni modo, si accontentano del terzo gradino del podio alle spalle del team #1 del Rebellion Racing con lo statunitense Gustavo Menezes, il francese Norman Nato e il brasiliano Bruno Senna. Il distacco è amplissimo, dato che parla di ben 5 giri, mentre i terzi classificati hanno accusato 6 tornate di distacco dai compagni di scuderia. Per il team Toyota Gazoo, quindi, arriva il terzo trionfo consecutivo sul tracciato della Sarthe, confermando uno strapotere tecnico che davvero non è mai stato messo in discussione. Nella categoria LMP1, infine, non ha concluso la gara il team #3 del Rebellion Racing con i francesi Nathanael Berthon e Romain Dumas e lo svizzero Louis Deletraz.

Nella categoria riservata alle vetture LMP2 il successo è andato alla #22 del team United Autosports con Filipe Albuquerque, Philip Hanson e Paul di Resta con un giro sulla #38 del team Jota e 2 giri sulla #31 del team Panis Racing. Passiamo alla classe LM GTE PRO con la vittoria della #97 del team Aston Martin con Alex Lynn, Maxime Martin e Harry Tincknell con un giro di margine sulla Ferrari #51 del team AF Corse con James Calado, Alessandro Pier Guidi e Daniel Serra. Chiudiamo con la gara della categoria LM GTE AM con il successo della #90 del team TF Sport con Jonatham Adam, Charlie Eastwood e Salih Yoluç con poco meno di 50 secondi sulla #77 del team Dempsey-Proton Racing con Mattie Campbell, Riccardo Pera e Christian Ried.

CLASSIFICA FINALE 24 ORE LE MANS 2020

1 8 RUN LMP1 1 TOYOTA GAZOO RACING NAKAJIMA, Kazuki

Toyota TS050 – Hybrid

M

387 – – 3:33.415 3:19.762 245.6 36

2 1 RUN LMP1 2 REBELLION RACING NATO, Norman

Rebellion R13 – Gibson

M

382 5 Laps 5 Laps 3:33.643 3:19.264 246.2 36

3 7 RUN LMP1 3 TOYOTA GAZOO RACING LOPEZ, Jose Maria

Toyota TS050 – Hybrid

M

381 6 Laps 1 Lap 3:25.481 3:19.357 246.1 35

4 3 RUN LMP1 4 REBELLION RACING DELETRAZ, Louis

Rebellion R13 – Gibson

M

381 39.408 39.408 3:28.517 3:21.854 243.0 35

5 22 RUN LMP2 1 UNITED AUTOSPORTS HANSON, Philip

Oreca 07 – Gibson

M

370 17 Laps 11 Laps 3:44.408 3:29.709 233.9 38

6 38 RUN LMP2 2 JOTA DAVIDSON, Anthony

Oreca 07 – Gibson

G

370 32.831 32.831 3:37.526 3:30.452 233.1 40

7 31 RUN LMP2 3 PANIS RACING VAXIVIERE, Matthieu

Oreca 07 – Gibson

G

368 19 Laps 2 Laps 3:39.564 3:29.689 233.9 38

8 36 RUN LMP2 4 SIGNATECH ALPINE ELF NEGRÃO, André

Alpine A470 – Gibson

M

367 20 Laps 1 Lap 3:38.305 3:29.750 233.9 38

9 26 RUN LMP2 5 G-DRIVE RACING VERGNE, Jean-Eric

Aurus 01 – Gibson

M

367 57.578 57.578 3:36.500 3:28.821 234.9 39

10 28 RUN LMP2 6 IDEC SPORT BRADLEY, Richard

Oreca 07 – Gibson

M

366 21 Laps 1 Lap 3:46.291 3:29.599 234.0 38

11 42 RUN LMP2 7 COOL RACING LAPIERRE, Nicolas

Oreca 07 – Gibson

M

365 22 Laps 1 Lap 3:37.087 3:29.424 234.2 39

