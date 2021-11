WEC, 8h Bahrain: Toyota chiude in bellezza, Ferrari regina in GTE PRO e AM

Emozioni a non finire in Bahrain in occasione dell’ultimo atto del FIA World Endurance Championship. Toyota vince in scioltezza tra le Hypercar, mentre la Ferrari firma il Mondiale piloti e costruttori in GTE PRO ed Am chiudendo una stagione semplicemente magica. WRT chiude in bellezza il 2021 imponendosi in LMP2.

Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8 dominano la scena e sfiorano il titolo piloti. L’equipaggio Toyota precede la gemella #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez, autori di una gara di controllo visti i 16 punti di vantaggio alla vigilia dell’ultima corsa. Out Alpine #36, auto che dopo solo 2 ore ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla scatola del cambio.

Ferrari vince in GTE PRO ed Am al termine di una stagione che ha permesso alla Rossa di firmare anche la 24h di Le Mans in entrambe le classi. Iniziamo dalla classe regina per le GT con Alessandro Pier Guidi/James Calado #51 che vincono una lunghissima battaglia contro la Porsche #92 di Kevin Estre/Niel Jani/Michael Christensen.

Tutto si è deciso negli ultimi minuti con la Ferrari #51 di Pier Guidi che ha colpito la 911 RSR-19 di Michael Christensen all’ingresso dell’ultima curva. La direzione gara ha obbligato la Rossa a ridare la posizione all’auto tedesca, una penalità che è svanita due giri dopo in seguito alla sosta ai box di Christensen. L’ultimo rabbocco di carburante è stato effettuato anche dalla 488 GT3 #51, obbligata a fermarsi per arrivare all’arrivo.

Pier Guidi, vincitore della 24h di Le Mans e della maratona di Spa-Francorchamps 2021, è rientrato al comando ed ha respinto nel migliore dei modi la Porsche #92 che dopo le qualifiche di ieri si presentava alla finalissima con il medesimo punteggio della Rossa #51.

François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen #83 continuano la festa di AF Corse in GTE-Am. Il trio regala alla Ferrari il titolo nella seconda classe riserva alle GT grazie alla quarta affermazione del 2021. Il successo è stato conquistato nella seconda metà della corsa, mentre il campionato è stato messo in ghiaccio con largo anticipo visti i problemi dell’Aston Martin #33 di TF Sport di Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira.

Christian Ried/Janox Evans/Matt Campbell (Dempsey – Proton Racing #77) completano al secondo posto davanti alla 911 RSR-19 #56 del Team Project 1 affidata a Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera. Da segnalare il quarto posto per Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco, alfieri del Cetilar Racing #47 che nelle ultime ore hanno visto svanire il podio.

Robin Frijns/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi #31 vincono ancora! Terza gioia stagionale per WRT che si impone in LMP2 dominando nuovamente la scena. Il trio regala alla compagine belga il primo titolo nel WEC, un trofeo che chiude un 2021 semplicemente perfetto.

L’équipe di Vincent Vosse si prepara per la pausa invernale dopo aver messo in bacheca anche la 24h di Le Mans e l’European Le Mans Series. Ricordiamo che questa realtà è all’esordio tra i prototipi, un programma parallelo al vincente impegno tra le GT3 con Audi. Secondo posto finale per Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez (JOTA #38) davanti a Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael (JOTA #28).

Foto: Photo LiveMedia/Germain Hazard