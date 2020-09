24 Ore Le Mans 2020: doppietta Toyota dopo 8 ore, inizia la lunga notte della Maratona

La 24 Ore di Le Mans è entrata nella lunghissima notte. La corsa di endurance più importante e prestigiosa al mondo si è lasciata alle spalle le sue prime otto ore e la classifica si è delineata secondo le attese della vigilia. La Toyota numero 7, guidata da Mike Conway, Josè Maria Lopez e Kamui Kobayashi, ha un giro di vantaggio nei confronti della sua gemella #9 al cui volante si stanno alternando Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley. La seconda TS050 ha dettato il passo per la prima fase di gara, ma poi ha dovuto fare i conti con un probabile problema ai freni e questo ha complicato la vita al terzetto, superato dai colleghi. Ad ogni modo la casa giapponese ha ipotecato la terza vittoria consecutiva nella maratona francese, visto che il vantaggio nei confronti delle due Rebellion è di due giri.

Attenzione però agli imprevisti e agli incidenti, la guida al buio può sempre riservare sorprese e soprattutto potrebbe arrivare la pioggia in maniera copiosa: una leggera perturbazione si è già fatta intravedere in prima serata, ma non ha cambiato più di tante le carte in tavola, ma un acquazzone più importante potrebbe creare degli scossoni. Nella LMP2 a dettare il passo sono le due vetture della United Autorsports, separate da appena una quindicina di secondi. Nella LM GTE Pro è battaglia a viso aperto tra la AF Corse (con Alessandro Pier Guidi) e la Aston Maartin, mentre nella LM GTE AM primeggia la TF Sport con sette secondi su Aston Martin.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bonilla / DPPI LivePhotoSport