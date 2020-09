Internazionali d’Italia 2020, Nadal eliminato da Schwarztman! Avanzano Shapovalov e Djokovic, out Berrettini

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, sabato 19 settembre, si sono disputati i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno i due incontri valevoli per le semifinali del torneo capitolino.

Arriva la sconfitta dell’ultimo protagonista in chiave azzurra: Matteo Berrettini viene eliminato dal norvegese Casper Ruud, che batte il tennista italiano in rimonta con lo score di 4-6 6-3 7-6 e domani sfiderà il numero uno del mondo e del seeding, il serbo Novak Djokovic, il quale soffre ma supera il teutonico Dominik Koepfer per 6-3 4-6 6-3.

La grande sorpresa di giornata, però, la firma l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, capace di eliminare il numero due del tabellone, l’iberico Rafael Nadal, superato in due partite per 6-2 7-5. Il sudamericano domani se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov, il quale oggi batte il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-2 3-6 6-2.

RISULTATI MASCHILI 19 SETTEMBRE

Novak Djokovic batte Dominik Koepfer 6-3 4-6 6-3

Casper Ruud batte Matteo Berrettini 4-6 6-3 7-6

Denis Shapovalov batte Grigor Dimitrov 6-2 3-6 6-2

Diego Sebastian Schwartzman batte Rafael Nadal 6-2 7-5

