Volley, si riparte! L’Italia giovanile in raduno: tre Nazionali preparano gli Europei di fine estate. I convocati

Finalmente si riparte dopo una sosta forzata di quattro mesi a causa della pandemia. Le Nazionali Italiane giovanili di volley si radunano per il primo collegiale di questa tormentata stagione e si preparano per gli Europei di categoria che andranno in scena a fine estate. Il protocollo di sicurezza prevede che tutti i giocatori e i membri dello staff si siano sottoposti a un test sierologico prima dell’inizio dei raduni e, successivamente, si sottoporanno a test periodici. Durante gli allenamenti e i ritiri si seguiranno le direttive federali aggiornate al 25 giugno (ma in continua evoluzione in base ai provvedimenti governativi).

L’Under 20 maschile di Angiolino Frigoni sarà a Boario Terme (in provincia di Brescia) fino al 23 luglio, Europei in Repubblica Ceca dal 26 settembre al 4 ottobre. L’Under 19 femminile di Massimo Bellano sarà in raduno al Centro Pavesi di Milano fino al 20 luglio, poi Europei dal 22 al 30 agosto in Bosnia Erzegovina e Croazia. L’Under 18 maschile di Vincenzo Fanizza si allenerà a Galatine (in provincia di Lecce) fino al 6 agosto, gli Europei andranno in scena proprio nel capoluogo pugliese dal 4 al 13 settembre. Di seguito tutti i convocati.

Nazionale Under 20 Maschile

Questi i ragazzi convocati: Alberto Cavasin, Paolo Porro, Federico Crosato, Marco Vittorio Ceolin (Volley Treviso); Leonardo Ferrato, Tommaso Guzzo, Andrea Schiro, Mattia Gottardo (Pallavolo Padova); Leonardo Di Marco, Damiano Catania (Lupi S. Croce), Tommaso Stefani (Porto Robur Consar Ravenna); Alessandro Gianotti, Lorenzo Teja (Diavoli Rosa Brugherio); Rok Jeroncic (Coselli Trieste); Federico Compagnoni (Power Volley Milano); Alessandro Michieletto, Giulio Magalini (Trentino Volley); Tommaso Rinaldi (Modena Volley), Nicola Cianciotta (Materdomini Castellana).

Nazionale Under 19 Femminile

Queste le atlete convocate: Gaia Guiducci, Emma Graziani, Linda Nwakalor, Claudia Consoli, Beatrice Gardini, Stella Nervini, Anna Adelusi, Bintu Diop, Martina Armini (Volleyrò Casal dè Pazzi); Sofia Monza (UYBA Volley Busto Arsizio); Anna Pelloia, Giulia Marconato, Loveth Omoruyi, Emma Cagnin, Giorgia Frosini (Imoco Volley Conegliano); Maria Teresa Bassi (Promoball Maclodio); Alessia Bolzonetti (Agil Volley Novara); Silvia Sormani (Futura Volley Busto Arsizio).

Nazionale Under 18 Maschile

Questa la lista degli atleti convocati: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante, Edoardo Cunial (Volley Treviso); Federico Ciardo (Pallavolo Azzurra Alessano); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Stefano Dell’Osso (Trentino Volley); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli, Lorenzo Ricci Maccarini (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

Foto: FIVB