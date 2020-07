Volley, Luca Vettori a Modena: “Mai avrei pensato di tornare. È stata una trattativa lampo”

Luca Vettori, che torna a giocare a Modena, ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport“, descrivendo le sensazioni legate all’arrivo nella squadra dove sostituirà il partente Ivan Zaytsev. L’azzurro ha parlato poi delle motivazioni che lo spinsero a lasciare la città la prima volta e del suo rientro dopo l’incidente.

Si tratta di un ritorno a Modena per Vettori: “Mai avrei pensato di tornare. È stata una trattativa lampo e a parole ci siamo subito accordati. La mia scelta di andare via nel 2017? Pur non conoscendolo direttamente, ero spaventato dall’idea di essere allenato da Stoytchev, temevo di trovarmi in situazioni nelle quali potevo essere un intralcio nel suo modo di vivere e fare sport. A volte i cambiamenti possono essere positivi. E poi trovavo il palleggiatore della Nazionale e un allenatore come Lorenzetti che conoscevo bene“.

Loading...

Loading...

Sull’avvicendamento con Zaytsev: “Ivan mi ha scritto quando ho fatto l’incidente. Siamo giocatori diversi, è uno stimolo. Non avere un contratto lungo sarà come un ritorno alla normalità. Il lockdown ci ha scosso molto, ma ha insegnato molte cose. Voglio imparare molto dall’anno che verrà. Oggi mi sento cresciuto e maturato, pronto per aiutare Modena a stare attaccata alle primissime. Le responsabilità ci saranno e me le prendo. Con Christenson e Giani parleremo per capire le soluzioni da adottare. Con il cuore più leggero possiamo essere una mina vagante come nel mio primo anno quando eravamo reputati quarti o quinti“.

Sul rientro dopo il suo incidente: “Non ho il giorno preciso del ritorno sulla palla, ma sono fiducioso di essere pronto ad inizio stagione. Tra i mille pensieri di questi mesi ho avuto anche quello della Nazionale. Giani mi ha fatto capire che è importante dare qualcosa a chi ti sta intorno e non solo ricevere. Credo di poter portare dei messaggi: in un club hanno una risonanza, ne possono avere un’altra in Nazionale“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo