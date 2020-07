VIDO F1, GP Stiria 2020: highlights e sintesi prove libere 1. Perez davanti a tutti, Ferrari lavora con gli aggiornamenti

In mattinata si sono disputate le prove libere 1 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. Sergio Perez ha firmato il miglior tempo al volante della Racing Point, il messicano è così riuscito a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e le due Mercedes guidate dal finlandese Valtteri Bottas e dal britannico Lewis Hamilton. Più attardate le Ferrari, scese in pista con tantissimi aggiornamenti e nascoste per larghi tratti: Sebastian Vettel e Charles Leclerc non hanno pensato a firmare il tempo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere 1 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1.

VIDEO PROVE LIBERE 1 GP STIRIA F1 2020:

Foto: Lapresse