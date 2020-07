VIDEO Udinese-Sampdoria 1-3: highlights, gol e sintesi. Successo esterno importante dei doriani alla Dacia Arena

Vittoria (1-3) importante per la Sampdoria alla Dacia Arena di Udine contro l’Udinese nel match valido per il 32° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Alla rete di Lasagna al 37′ per i padroni di casa, hanno risposto Quagliarella al 46′, Bonazzoli all’84’ e Gabbiadini al 94′. Un successo che consente alla compagine genovese di Ranieri di raggiungere a quota 35 punti i friulani (14ma posizione). Di seguito gli highlights:

HIGHLIGHTS UDINESE-SAMPDORIA 1-3

UDINESE-SAMPDORIA 1-0: GOL DI LASAGNA

UDINESE-SAMPDORIA 1-1: GOL DI QUADARELLA

UDINESE-SAMPDORIA 1-2: GOL DI BONAZZOLI

UDINESE-SAMPDORIA 1-3: GOL DI GABBIADINI

Foto: LaPresse