VIDEO Sampdoria-SPAL 3-0, Highlights, gol e sintesi: doppietta di Linetty, vittoria salvezza dei blucerchiati

La Sampdoria ha sconfitto la SPAL per 3-0 nel match valido per la 30ma giornata della Serie A 2020 di calcio. I blucerchiati si sono imposti a Marassi contro il fanalino di coda e hanno conquistato un successo fondamentale nella lotta salvezza: ora i liguri hanno sette punti di vantaggio sul Lecce terzultimo quando mancano otto giornate al termine del campionato. I padroni di casa hanno risolto la contesa nel primo tempo grazie a una bella doppietta di Karol Linetty e a una fucilata di Manolo Gabbiadini. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Sampdoria-SPAL 3-0.

